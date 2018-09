Scivola mentre cerca funghi sulle Madonie, 42enne recuperato dal soccorso alpino

Scivola in un dirupo mentre va a caccia di funghi. Due squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno raggiunto e soccorso un 42enne di Campofelice di Roccella, D.A., protagonista di un incidente avvenuto nella tarda mattina di ieri nella zona di Bosco Pomieri, nel territorio di Petralia Sottana.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori l’uomo, mentre cercava funghi con un suo amico, sarebbe scivolato per una decina di metri restando bloccato a metà del costone. "Preso dal panico - si legge in una nota del Cnsas - non è più riuscito a risalire. Sotto di lui, tra l'altro, c'erano oltre 10 metri di parete scoscesa. Il compagno ha chiamato i carabinieri che, a loro volta, hanno allertato il Soccorso alpino".

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Petralia che hanno fatto alzare in volo un elicottero per perlustrare la zona, gli uomini della Forestale, una squadra del Cnsas dalle Madonie e una squadra da Palermo. Un tecnico del soccorso alpino, arrivato per primo, si è calato nel burrone e ha messo in sicurezza il fungaiolo in attesa dei rinforzi.

Poco dopo sono arrivati gli altri componenti della squadra che lo hanno imbracato permettendogli di risalire lentamente con l'aiuto delle corde. L'uomo, trovato sotto choc, aveva riportato solo alcune leggere escoriazioni. "Il Cnsas raccomanda in questo periodo dedicato alla raccolta dei funghi di prestare la massima attenzione utilizzando abbigliamento e scarpe adatte. Ma, soprattutto, di non avventurarsi in zone impervie e pericolose", conclude la nota.