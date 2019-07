Roccapalumba, cane incastrato in un cunicolo stretto e buio: salvato dai vigili del fuoco | VIDEO

Era rimasto incastrato all’interno di un cunicolo, sotto alcuni blocchi di pietra, a Roccapalumba. Abbaiava terrorizzato e certo di essere arrivato al capolinea, ma dopo ore di intervento i vigili del fuoco sono riusciti a scrivere un epilogo diverso. Le squadre del Nucleo speleo alpino fluviale, dell’Urban search and rescue e del gruppo operazioni speciali hanno salvato un cane che è stato affidato alle cure del suo padre. Per estrarlo dal punto in cui era incastrato è stato necessario scavare un piccolo tunnel vicino.