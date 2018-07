Mondello, barca alla deriva rischia di schiantarsi contro gli scogli: salvate 4 persone

Paura per quattro persone a bordo di una barca nel Golfo di Mondello. A causa di un'avaria al motore, un motoveliero di 11 metri battente bandiera olandese, alla deriva e in balia delle onde, ieri stava per sbattere contro gli scogli di punta Celesi. Grazie all'intervento degli agenti della squadra Nautica della polizia, a bordo dei loro acquascooter, tutto si è risolto per il meglio: i bagnanti sono stati tratti in salvo e la barca è stata legata con una cima e trainata fino al porticciolo dell’Addaura.

Il salvataggio rientra nell’ambito della più ampia attività di controllo finalizzata alla salvaguardia e soccorso dei bagnanti ed alla prevenzione delle violazioni commesse dai natanti svolta quotidianamente dalla polizia. Quasi 5 mila euro di multe e una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale l'esito degli interventi svolti nel corso dell'ultimo fine settimana. Sei le violazioni riscontrate dagli agenti: guida di gommone senza la patente nautica, guida di acquascooter all’interno della zona vietata, guida di barche sprovviste di documenti obbligatori per legge, ormeggio di barche a meno di 300 metri dalla costa frequentata dai bagnanti e a meno di 100 metri dalla costa pianeggiante.