Igiene orale dei tibetani, professionisti palermitani in missione nei monasteri indiani

Una equipe odontoiatrica del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi di Palermo è impegnata in un progetto di ricerca clinica e di didattica per la tutela della salute orale nelle scuole e nei monasteri dell’insediamento tibetano di Bylakuppe in India.

Il team, costituito dalla professoressa Giuseppina Campisi e dai dottori Giorgia Capocasale, Rodolfo Mauceri e Nicola Mauceri, presenterà agli studenti delle scuole e dei monasteri, i capisaldi della prevenzione primaria in odontoiatria e l’importanza dell’eliminazione dei principali fattori di rischio della salute orale come la scarsa igiene orale, una dieta ricca di zuccheri o l’uso del tabacco.

Il progetto, oltre alla promozione della prevenzione primaria, avvierà attività di screening su circa duemila ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, intervenendo sui casi più urgenti. La registrazione dei dati costituirà il materiale di partenza per gli operatori sanitari locali dell’ospedale di Bylakuppe, che, guidati dalla dott.ssa Tsomo Tashi, potranno monitorare in futuro gli stessi pazienti, continuando la campagna di prevenzione primaria grazie al programma di educazione alla salute orale e alle metodologie acquisite nella didattica.

Dopo il rientro in Italia, i ricercatori palermitani continueranno ad assistere l’ospedale di Bylakuppe con interventi di telemedicina odontostomatologica grazie ad una telecamera per il cavo orale donata all’ambulatorio odontoiatrico.

Il progetto è stato patrocinato e supportato dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Azienda Ospedaliera Policlinico “P. Giaccone”, dall’Associazione Vimala (CH), dal Gruppo Coswell SpA, dalla Fondazione ANDI e dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole.