Salotto virtuale Afap per l'affido familiare

Salotto virtuale sull'affido noi di Afap, così come voi, #restiamoacasa! E se usassimo questo tempo per fare qualcosa che abbiamo sempre dovuto rinviare? vuoi sapere come fare per dare amore ad un bambino accogliendolo a casa tua? Ci riuniremo in un salotto virtuale nel quale vi spiegheremo come fare e risponderemo a tutti i vostri dubbi ed alle vostre curiosita! Contattaci sulla pagina Facebook Afap Associazione Famiglie Affidatarie Palermo o scrivi alla nostra email afap_associazione@yahoo.it