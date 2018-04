Sale scommesse irregolari, cinque denunce e multe per oltre 80 mila euro

Cinque persone denunciate, attrezzature sequestrate e multe per circa ottantamila euro. E' il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri con gli ispettori dell'Aams nelle sale scommesse di Palermo e provincia

Il primo accertamento in ordine temporale è stato effettuato dai militari della stazione di Palermo Uditore con i colleghi di San Filippo Neri e Falde. Dalle verifiche è emerso che in un internet point in zona Uditore, il titolare - un palermitano di 48 anni - raccoglieva scommesse senza avere la prevista licenza. L’attrezzatura è stata sequestrata e l'uomo denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa.

Nel secondo caso, gli uomini delle stazioni Falde e Uditore, hanno denunciato in stato di libertà, F.l. palermitano di 44 anni per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti. "La sala giochi in zona via Pitré - spiegano i carabinieri - era gestita senza autorizzazione e in maniera illegale, raccogliendo puntate su bookmaker proibito. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Sono state contestate inoltre violazioni amministrative per assenza di materiale informativo sul rischio di dipendenza dai giochi con vincita in denaro (50 mila euro), raccolta scommesse per eventi non compresi nel palinsesto (16.666 euro) e altri illeciti di settore, in fase di calcolo e verifica".

A Terrasini i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà C.V. palermitana di 33 anni, in qualità di titolare e A.N. palermitano di 62 anni, quale dipendente, perché "svolgevano attività di raccolta scommesse all’interno dell’esercizio commerciale in via Vittorio Emanuele attraverso siti europei non autorizzati, in totale assenza di autorizzazioni". E' scattato il sequestro dei locali e dei macchinari.

Infine a Ficarazzi, i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà S.S., 46enne nato negli Usa, titolare di un centro scommesse in piazza Sant’Atanasio per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in assenza dell’autorizzazione. Contestati anche l'accesso a minori in sale dedicate alla raccolta di scommesse (6.666 euro di multa) e la raccolta scommesse non inserite nel palinsesto .(oltre 16 mila euro di multa). Anche in questo caso, il locale e le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro.