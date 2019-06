Sala bingo di via Amari ancora chiusa: "Abbiamo chiesto chiarimenti alla nuova proprietà"

“E' trascorso quasi un mese dalla cessione del ramo di azienda della Bingo Kursaal di via Emerico Amari ma la ripresa dell'attività, con il consequenziale rientro al lavoro delle 35 unità, non si è ancora concretizzata. Auspichiamo in una celere soluzione". Questo l'appello lanciato da Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia, che nutre preoccupazione per la situazione in essere.

La Bingo Kursaal srl, azienda in commissariamento prefettizio dal 2016, nonostante abbia ceduto il ramo di azienda alla milanese Bingo So.Le Srl, rimane a tutt’oggi ancora chiusa.

“Abbiamo chiesto chiarimenti alla nuova proprietà – continua la sindacalista –. Ci è stato spiegato che la pratica attende, dopo quello ricevuto dalla Prefettura, il via libera dalla Questura con la quale c'è un'interlocuzione continua per la richiesta di documentazione. La Bingo So.Le ha risposto alla nostra sollecitazione spiegando che i dipendenti sono a casa e, se non ci sarà la possibilità di riavviare l'attività nel giro di qualche giorno, sarà costretta a mettere tutti in aspettativa”.

Ed è proprio questo che, secondo Calabrò, va evitato: “Sarebbe un peccato vanificare gli enormi sacrifici fatti dai lavoratori e dalle loro famiglie nonché l'impegno profuso dalla Prefettura di Palermo e dai commissari prefettizi per raggiungere questo importante risultato. Pur non entrando nel merito del lavoro della Questura che, come ha sempre fatto, svolge un compito delicato e a cui va il nostro pieno sostegno, auspichiamo una veloce risoluzione positiva della questione".