Quattro diaconi diventano sacerdoti, cerimonia di imposizione delle mani in Cattedrale

Quattro diaconi del seminario arcivescovile stanno per diventare sacerdoti della Chiesa di Palermo. Si tratta di Salvatore Cracolici, Giuseppe Salvato Collura, Gianpiero Cusenza e Francesco Spinoso. Sabato alle 10, in Cattedrale, la celebrazione per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

I quattro futuri sacerdoti

Salvatore Cracolici, 27 anni, della Parrocchia di San Giovanni Battista a Tommaso Natale. Ha conseguito la maturità classica, il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia presso la Facoltà teologica di Sicilia ed è licenziando in Teologia e Scienze patristiche a Roma. “La mia vocazione nasce sin da bambino – dice – quando frequentavo la parrocchia e servivo la messa come ministrante. Adesso giunge il grande momento e rendo lode al signore che mi ha chiamato”.

Giuseppe Salvato Collura, 32 anni, della Parrocchia Santissima Trinità di Castronovo di Sicilia. Diplomato al liceo socio-psicopedagogico, Baccelliere in Sacra Teologia, licenziando in Teologia biblica nella Facoltà teologica di Sicilia e insegnante presso la Scuola teologica di base. “La mia vocazione nasce tra la parrocchia, il rinnovamento nello Spirito Santo ed il convento dei frati cappuccini che frequentavo da ragazzo”.

Gianpiero Cusenza, 44 anni, della Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Palermo. Laureato in Ingegneria gestionale all’Università di Palermo, Baccelliere in Sacra Teologia e licenziando in Ecclesiologia alla Facoltà teologica di Sicilia. “Dopo un’attività lavorativa avviata come ingegnere, libero professionista, consulente in tematiche ambientali – afferma – ho scoperto la vocazione a seguito di un viaggio a San Giovanni Rotondo e, dietro un attento discernimento fatto con i padri Gesuiti che mi hanno fatto comprendere la mia vera chiamata al sacerdozio”.

Francesco Spinoso, 35 anni, della Parrocchia San Luigi Gonzaga a Palermo. Ha conseguito la laurea triennale in Lingue moderne per il web e la laurea magistrale in Tecnologie e Didattica delle lingue presso l’Università di Palermo, è anche Baccelliere in Sacra Teologia, licenziando in Teologia biblica nella Facoltà teologica di Sicilia e insegnante presso la Scuola di formazione per catechisti. “Dopo avere vissuto una conversione da adulto e collaborato intensamente in parrocchia, specialmente col canto e il servizio liturgico e l’animazione della preghiera comunitaria, ho deciso di intraprendere il cammino di discernimento insieme al parroco don Filippo Sarullo che mi ha fatto comprendere cosa voleva il Signore da me”.