San Giuseppe modello di paternità e testimone di fede che protegge Bagheria

Fratelli d'Italia Bagheria, si vuole complimentare per l'ottima riuscita della festa patronale di San Giuseppe, il tutto grazie all'impegno della confraternita devota al Santo, che ha regalato alla cittadinanza l'allestimento delle luminarie lungo il corso Umberto, classico segnale di festa nel paese, passando per la sagra della sfince, per terminare con la processione che ha incluso la suggestiva "vulata i l'ancilu", il tutto culminato al rientro presso la chiesa Madre con i giochi d' artificio, che hanno allietato i cittadini Bagheresi e non. Riteniamo di vitale importanza tramandare alle nuove generazioni l'attaccamento alle tradizioni che rafforzano il senso di comunità. S. Giuseppe modello di paternità e testimone di fede che protegge Bagheria. Non possiamo che prendere atto dell'ottimo lavoro svolto, facendo i nostri sentiti complimenti a tutti i membri della confraternita. Grazie! W San Giuseppe!