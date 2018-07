Ryanair cancella volo Roma-Palermo: "Costretti a passare la notte nella Capitale"

Passeggeri Ryanair costretti a trascorrere la notte nella Capitale: la compagnia ha cancellato il volo FR4908 diretto da Roma Fiumicino all'aeroporto Falcone-Borsellino. Il collegamento aereo sarebbe dovuto partire ieri sera alle 22.05 ma così non è stato. "La compagnia irlandese - afferma EasyRimborso - ha comunicato ai numerosi passeggeri in attesa di imbarcarsi sul volo diretto nel capoluogo siciliano che la cancellazione è da addebitarsi a un guasto tecnico subito dall'aeromobile e non ha fornito nessun volo di riprotezione in serata. Ai passeggeri sono stati comunque offerti pasti e pernottamento. Disagi come questo consentono ai passeggeri di poter accedere di diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario CE261/2004 che è pari a 250 euro".

Lo scorso 24 giugno la compagnia cancellò un volo Milano-Palermo "costringendo" i passeggeri a comprare un nuovo biglietto per raggiungere in giornata la Sicilia: "La prima data disponibile per la riprotezione era il 29 giugno". EasyRimborso offre consulenza gratuita e sempre gratuitamente si occupa di istruire la pratica per il rimborso. Per potervi accedere è sufficiente fornire copia della carta d'imbarco e della carta d'identità e una sintetica descrizione del disagio.