Ruspe in azione ad Altavilla: avviata la demolizione di tre villette sulla foce del Milicia

Ruspe in azione da ieri sulla foce del Milicia, dove lo scorso 4 novembre nove persone sono morte annegate mentre si trovavo all'interno di un'abitazione, a Casteldaccia. A causa delle forti piogge il fiume ha esondato travolgendo la casa abusiva dove stavano trascorrendo il fine settimana. Settanta giorni dopo la tragedia, il sindaco del comune confinante di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, ha dato il via alla demolizione di tre villette costruite in zona di inedificabilità assoluta.

I proprietari non hanno eseguito l’ordine di demolizione, così gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio del Comune e avviati alla distruzione in corso in queste ore. A realizzare l'abbattimento una ditta privata a cui, dopo la gara, sono stati affidati i lavori. Una delle tre costruzioni che andranno giù è composta addirittura da tre piani. "Le demolizioni - dichiara il sindaco Virga - proseguiranno nei prossimi giorni. Da quando mi sono insediato, due anni fa, sono 18 le costruzioni abusive, tutte sulla costa, che abbiamo abbattuto e gli abbattimenti proseguiranno ancora".