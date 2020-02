Passeggino rubato a bimba disabile, gara di solidarietà per aiutare la piccola

A distanza di poche ore (anzi, minuti) dalla notizia riguardante il furto del passeggino per disabili in via Rocco Jemma è partita la gara di solidarietà per aiutare la bambina, vittima dell'episodio. In tanti si sono mossi per dare una mano concreta alla famiglia. Il furto è avvenuto lo scorso weekend. In mattinata avevamo pubblicato la notizia del furto. "Per nostra figlia quello non è un semplice passeggino, ma un mezzo di trasporto - avevano detto i genitori -. Senza quello non può uscire, non posso portarla a fare una passeggiata all’aria aperta, non può godersi le belle giornate di sole di questi giorni. Certo, hanno arrecato un disagio anche a noi genitori, ma il prezzo più alto lo sta pagando nostra figlia. Siamo disperati".

Il messaggio ha "toccato" numerosi lettori di PalermoToday che hanno manifestato l'intenzione di comprare un nuovo passeggino, tramite una pioggia di segnalazioni. Il cugino della piccola a PalermoToday ha però fatto sapere: "La situazione si è risolta al meglio, il direttore della sanitaria che fornisce questi tipi di passeggini si è offerto di darne subito un altro alla famiglia. Grazie comunque davvero a tutti della vostra gentilezza nei riguardi della piccola, sono contento che almeno esistono anche persone di cuore pronte sin da subito ad aiutare senza battere ciglio".