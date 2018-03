Nel giardino della Kalsa "spariti" fiori e panchine: i ladri rubano tutto dopo 3 giorni

Fiori e panchine al posto del degrado e dell'abbandono. Ma solo per tre giorni. Sono spariti nella notte i nuovi ornamenti che martedì scorso consiglieri, migranti e bambini del quartiere Kalsa avevano collocato all'interno di piazza Carlo Ventimiglia, a pochi passi dallo Spasimo.

Una resurrezione pasquale al contrario che, dopo vari sacrifici dei partecipanti, lascia tutti sgomenti, a partire dal vice presidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao, che aveva voluto fortemente questa iniziativa, chiamata per l'occasione "Kalsa in primavera".

Incredulità e tristezza anche da parte di alcuni residenti che proprio ieri avevano iniziato ad innaffiare le aiuole con le piantine coltivate dagli studenti. "Non riesco a trovare le parole per la rabbia - dice Nicolao -. Abbiamo iniziato un percorso di condivisione e di cultura della legalità, ma c'è sempre qualcuno che preferisce restare indietro. Proviamo subito a capire cosa fare. Di certo non mi arrendo, non ci arrendiamo".

Gallery