Colpo grosso a bordo dell'Excelsior, rubata la cassaforte sul traghetto Palermo-Genova

Singolare furto a bordo della motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci in partenza per Genova dopo essere appena arrivata a Palermo: nel tardo pomeriggio di ieri ignoti hanno rubato la cassaforte della nave contenente denaro in contante della società. E' stata la stessa compagnia a denunciare quanto era accaduto non appena l'Excelsior è approdata a Palermo.

Non è stato ancora quantificato con esattezza l'ammontare del denaro contenuto nella cassaforte. Effettuato un sopralluogo sulla nave da parte delle forze dell'ordine. La partenza del traghetto ha subito un forte ritardo: la Gnv Excelsior è infatti partita solo prima dell’alba dopo che, ieri sera, a bordo, è dovuta salire la polizia. Un piano evidentemente studiato nei minimi dettagli. A questo punto una mano alle indagini potrebbe darla la visione dei filmati di videosorveglianza.