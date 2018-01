Rubano vestiti al Forum e vengono denunciate 

Rubano al Forum e vengono denunciate in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato. Operazione dei carabinieri. A finire nei guai sono state una ragazza di 28 anni (V.G. le iniziali) nata a Palermo e residente a Villabate, volto noto alle forze dell'ordine, ed una minorenne incensurata. Entrambe sono state sorprese all’interno del centro commerciale Forum mentre asportavano capi di abbigliamento dal supermercato Ipercoop per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile aziendale.

Un'altra donna di 36 anni (P.R. le iniziali) nata e residente a Palermo, volto noto alle forze dell'ordine, è stata invece sorpresa all’interno del supermercato Sidis, in zona Villagrazia, mentre rubava diversi generi alimentari per un valore complessivo di 60 euro circa. La merce è stata recuperata e riconsegnata mentre la donna è stata denunciata.

Nel corso di altre operazioni i carabinieri hanno pizzicato un uomo di 50 anni, palermitano (F.S. le iniziali). Grazie anche all'intervento del personale Amap è stato accertato che il 50enne aveva allacciato abusivamente l’impianto idrico della sua abitazione alla rete cittadina. Per questo motivo è stato denunciato. E' successo in un appartamento del centro storico. Nella stessa area sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete Enel. Sono stati deferiti in stato di libertà: A.M, 32 anni, nata e residente a Palermo, casalinga incensurata e P.G., nato e residente a Palermo, 36 anni, volto noto alle forze dell'ordine.

Infine i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 41enne pregiudicato palermitano (G.S le iniziali). L'uomo - sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno - è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione.