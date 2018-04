In cinque per saccheggiare ciò che resta di Grande Migliore: arrestata banda

In cinque per saccheggiare ciò che resta di Grande Migliore, in viale Regione siciliana. La polizia ha arrestato una banda di malviventi palermitani di età compresa tra i 16 ed i 31 anni sventando così un furto all'interno del magazzino dell’esercizio commerciale ormai da alcuni anni chiuso per cessazione attività. "I cinque - spiegano dalla questura - erano arrivati, in pieno giorno, a bordo di una motoape e di uno scooter, lasciati a distanza di pochi metri dall’ingresso del magazzino".

Decisivo è stato il passaggio di una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Gli agenti hanno ritenuto sospetti quei mezzi abbandonati ai margini della strada a così breve distanza dal magazzino chiuso. Così hanno effettuato un controllo. "I malviventi - dicono dalla questura - appena hanno visto i poliziotti hanno tentato una disperata fuga attraverso un foro che avevano creato su una parete del locale".

Due di loro sono stati bloccati dopo pochi metri. Altri due, grazie alla descrizione dettagliata dei fuggitivi diramata via radio alle pattuglie in zona, sono stati fermati in via Cruillas. Il quinto invece, un ragazzo di 16 anni, è stato bloccato addirittura in viale Regione Siciliana, mentre tentava una disperata e pericolosa fuga a piedi.

"Quando gli agenti erano arrivati sul posto - spiegano dalla polizia - i ladri stavano arraffando materiale di diversa natura ammassato nel magazzino con l'intenzione di caricarlo poi nel cassone della motoape. Il materiale sarebbe stato trasportato, nel corso di più viaggi, in luogo sicuro, probabilmente nel loro quartiere di provenienza". I cinque sono stati arrestati, il provvedimento è stato convalidato dal giudice.