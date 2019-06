Si fingono operai di una ditta e irrompono col furgone alla Stazione: presi ladri di oro rosso

Fingendosi operai di una ditta sono andati alla stazione centrale con un furgone e dopo avere eluso la sorveglianza hanno iniziato a caricare materiale ferroso. A quel punto sono interventi gli agenti di polizia ferroviaria: la scorribanda di due ladri di rame si è conclusa così con un arresto e una denuncia. In manette è finito un pluripregiudicato palermitano di 24 anni (P.R. le sue iniziali).

"Si tratta di un noto ladro di 'oro rosso' - hanno spiegato dalla questura -. E' stato arrestato per il reato di furto aggravato in concorso e risulta anche indagato a piede libero per aver violato la sorveglianza speciale cui è sottoposto dal 2016. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice che ha imposto al malvivente l’obbligo di firma".

Il complice, invece, un palermitano incensurato di 25 anni, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. I due si erano finti operai legati alla ditta appaltatrice dei lavori alla stazione centrale. Ad avvisare la polizia ferroviaria sono stati gli addetti all’ingresso. La Polfer di Palermo ha sequestrato anche il mezzo usato per il furto.