Ruba lo zaino a uno studente del Convitto, 57enne denunciato

Con i suoi compagni di classe era in gita a Vulcano e stava iniziando a scalare il cratere. Poi l'imprevisto: un ragazzo palermitano del Convitto nazionale Giovanni Falcone aveva infatti dimenticato a terra il suo zaino, durante una sosta. Quando è sceso per riprenderlo non l’ha più trovato, così ha sporto denuncia ai carabinieri.

I militari hanno visionato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza dell’isola ed hanno individuato un 57enne del luogo, che aveva preso lo zaino ancora "intatto", con gli effetti personali. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi.

Lo zaino è stato trovato in casa del 57enne, dopo una perquisizione dei carabinieri. E’ stato recuperato e riconsegnato allo studente palermitano, mentre l’uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato.