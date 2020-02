Prende il reddito di cittadinanza, viene sorpreso a svaligiare una villa a Carini: arrestato

Hanno notato dei movimenti "anomali" all’interno di una villetta di Carini, così sono entrati in azione. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 24 anni (C.P. le sue iniziali) sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, sorpreso mentre stava caricando mobili e oggetti appena rubati in un'abitazione. E' successo nella notte tra domenica e lunedì, in una villetta di via Liegi. In azione i carabinieri delle stazioni di Carini e Villagrazia di Carini, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

Il ragazzo di 24 anni è stato bloccato e arrestato per furto in flagranza. Si tratta di un giovane di Carini: da un successivo controllo è emerso che percepiva il reddito di cittadinanza. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

"Insieme a lui c'era anche un complice - dicono dal comando provinciale - ben noto alle forze dell’ordine, che appena ha visto i militari ha cercato improvvisamente di darsi alla fuga a bordo dell'auto usata per commettere il furto investendo perfino un carabiniere che è poi dovuto ricorrere alle cure mediche. E' così nato un inseguimento. Il malvivente ha abbandonato l’auto continuando la fuga per i campi favorito dal buio della notte". Alla fine è stato identificato. Si tratta di un giovane di 28 anni (V.M. le sue iniziali), anche lui di Carini. E' stato denunciato in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Da successivi accertamenti è emerso che l'auto usata per commettere il furto era stata rubata precedentemente nell’hinterland carinese.