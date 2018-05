Ruba vestiti e scappa dal negozio, bloccato da un funzionario di polizia

Era stato sorpreso poco prima da un addetto all’accoglienza clienti di un esercizio commerciale mentre nascondeva alcuni capi di abbigliamento all’interno di un borsello. Poi ha tentato la fuga facendo però scattare l’allarme delle barriere antitaccheggio, inseguito dal dipendente del negozio. E' successo ieri pomeriggio in via Siracusa: in manette è finito Giulio Ferrandelli, 43 anni, palermitano, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. Dovrà rispondere di rapina impropria.

Decisivo l'intervento di un funzionario di polizia libero dal servizio che ha bloccato l'uomo in fuga, "consegnandolo" agli agenti del commissariato Politeama, intervenuti poco dopo la segnalazione al "113".