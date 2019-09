Cronaca / Via Sampolo

Ruba in un supermercato di via Sampolo, poi prende a calci e pugni i poliziotti: preso

Arrestato un gambiano di 19 anni per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto. Decisivo anche l'intervento in via Arimondi da una pattuglia di militari dell’Esercito Italiano