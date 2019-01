Sorpreso in chiesa con strumenti per rubare l'elemosina: denunciato

I carabinieri lo hanno notato, durante un normale servizio di pattugliamento, mentre si allontanava frettolosamente da una chiesa. Raggiunto e perquisito, è poi finito nei guai. Un palermitano pregiudicato di 58 anni è stato denunciato dai militari dopo avere preso di mira la chiesa di San Giuseppe a Riva del Garda, in Trentino.

E' successo nei giorni scorsi. L'uomo - che si era allontanato con l’intento di far perdere le sue tracce - è stato trovato in possesso dei "ferri del mestiere": aste metalliche con la punta fasciata da nastro biadesivo, attrezzature costruite appositamente per estrarre banconote e monete dalle cassette delle offerte. Per lui così è scattata la denuncia per "possesso ingiustificato di strumenti atti alla consumazione di reati contro il patrimonio".