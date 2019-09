Ruba portafogli e lo nasconde, poi vede la polizia e scappa: preso

Un uomo di 52 anni è stato denunciato per ricettazione dagli agenti della polizia ferroviaria. Si tratta di un palermitano (T.M. le sue iniziali) che è stato sorpreso nei pressi di una fermata degli autobus di linea vicino alla stazione centrale, con un sacchetto di plastica in mano, al cui interno c'era un portafoglio. Nonostante il suo tentativo di fuga appena ha visto gli agenti, l’uomo è stato raggiunto, bloccato e portato negli uffici della polizia ferroviaria per approfondire gli accertamenti.

"E’ così emerso - dicono dalla questura - che il portafoglio, peraltro contenente documenti, carte di credito e contanti, era stato rubato poche ore prima a un cittadino di origini siciliane proveniente dal Belgio, che si trovava in visita a Palermo con la compagna. Con grande abilità e certosina pazienza, considerata l’assenza di elementi relativamente all’indirizzo o al numero di telefono su cui rintracciare iI proprietario, i poliziotti sono riusciti a risalire ai suoi familiari in Belgio attraverso il biglietto da visita di un garage contenuto nel portafoglio recuperato. Il titolare dell’esercizio si è quindi messo in contatto con i parenti del siciliano e poche ore più tardi il proprietario del portafoglio, avvisato dai propri parenti, ha raggiunto gli uffici della Polfer per recuperare tutto. Ha poi ringraziato con gioia gli agenti della polizia per l’efficacia e la tempestività del loro provvidenziale intervento, grazie al quale ha potuto proseguire con serenità la vacanza in Sicilia".