Nel borsone sei contatori dell'acqua (rubati a negozi e case): denunciato 22enne

Ruba contatori per la fornitura idrica da alcuni negozi e palazzine ma viene sorpreso dalla polizia. Protagonista della vicenda un 22enne palermitano (V.G. le iniziali). L'operazione della polizia è scattata ieri pomeriggio, intorno alle 17, quando gli agenti appartenenti all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il regolare servizio di controllo del territorio in sella alle moto, percorrendo via Stazzone - in zona Gudagna - hanno notato "un giovane che, con un pesante borsone in spalla, si muoveva con fare guardingo e circospetto". "Il ragazzo - dicono dalla questura - appena ha notato le moto della polizia si è improvvisamente bloccato e, cercando di fingere un evidente stato di tensione, ha invertito il senso di marcia nel chiaro tentativo di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti".

I poliziotti lo hanno raggiunto e dopo averlo identificato lo hanno sottoposto ad un controllo, scoprendo all’interno del borsone sei contatori per fornitura idrica e due raccordi dotati di rubinetto con dei tubi in rame. Il giovane, incalzato dalle domande dei poliziotti, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, ammetteno di avere rubato nella notte i contatori da alcuni esercizi commerciali e utenze di palazzine nei pressi di via Aurispa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il 22enne è stato denunciato per il reato di furto aggravato.