Smonta casetta di legno e cerca di rubarla: arrestato un palermitano

Insieme a un complice aveva cercato di rubare una casetta di legno da una proprietà privata ma è stato scoperto dai poliziotti delle Volanti. Un pregiudicato palermitano lo scorso fine settimana è stato arrestato a Prato con l'accusa di furto aggravato. Si tratta di un uomo di 33 anni, "pizzicato" dagli agenti insieme a un 36enne di origine napoletana e residente in provincia di Pistoia. I due sono stati colti in flagrante dai poliziotti. Avevano già smontato la casetta di legno e sistemato i pezzi in modo da poterli trasportare altrove. Entrambi hanno precedenti e sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato, per poi essere messi agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice.

