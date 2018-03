Bimby e borse di lusso: "svuota" casa della madre per comprarsi la droga, denunciato

Svuota la casa della madre per comprarsi la droga: con questa accusa la polizia ha denunciato per ricettazione un pregiudicato di 32 anni, Giuseppe Cutino, che è stato trovato in possesso della merce rubata. E' successo alla Zisa.

Gli agenti del commissariato Mondello hanno iniziato le indagini dopo le denunce presentate dai familiari del 32enne, "definito da loro come abituale assuntore di sostanze stupefacenti - dicono dalla questura -. L'uomo infatti da tempo stava impoverendo il patrimonio di famiglia e aveva già rubato diversi preziosi e oggetti di valore alla madre per poi rivenderli ai ricettatori con l'obiettivo di ricavarne il denaro necessario per l’acquisto della droga".

I poliziotti hanno così raggiunto l'appartamento di Cutino. Nel corso dei controlli effettuati all’interno della sua abitazione sono state trovate numerose borse delle più svariate griffe (ad esempio Louis Vuitton, Gucci, Hermes), due monete antiche di valore ed un elettrodomestico (Bimby). "La merce - dicono dalla polizia - è risultata in parte corrispondente a quella citata nella denuncia dei familiari. Ulteriori indagini sono in corso per accertare la provenienza e la natura di altra merce rinvenuta nell’abitazione del pregiudicato".