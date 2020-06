Ruba borsa a una ragazza in piazza Rivoluzione, scatta maxi inseguimento: preso 20enne

Approfittando della folla e di "un momento di spensieratezza" aveva appena rubato la borsa a una ragazza seduta a un tavolino di piazza Rivoluzione, uno dei luoghi simbolo della movida palermitana. Ma il suo "piano" è sfumato in fretta: la polizia, in occasione dei servizi predisposti per la movida nel centro storico, ha arrestato un 20enne cittadino gambiano (K. L. le sue iniziali). E' successo tutto sabato notte. In azione i poliziotti del commissariato Brancaccio.

"Tutto si è svolto in pochi secondi - raccontano dalla questura - alcuni ragazzi hanno notato da lontano il furto lanciando così l’allarme. In primis è stata avvertita la ragazza, quindi gli amici, riunitisi in gruppo, hanno inseguito il ladro. Il clamore dell’evento, legato alla partecipazione di una decina di persone, tra fuggitivo ed inseguitori, avrebbe potuto generare ulteriori tensioni. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine".

Il giovane è arrivato in via Aragona riuscendo a seminare gli inseguitori ma non aveva fatto i conti con la pattuglia di poliziotti. "Il gambiano, poco dopo aver notato gli agenti, ha fatto in tempo solo a lanciare la borsa sottratta, che è stata poi recuperata e riconsegnata alla proprietaria - dicono dagli uffici di polizia -. Quindi è stato bloccato e arrestato. Lo straniero, che “vantava” già numerosi precedenti per reati predatori, è stato poi portato nelle camere di sicurezza della Questura, in atteso della celebrazione del rito di direttissima" .

Dalla polizia concludono: "La polizia, considerata la presenza di numerosi locali e luoghi di aggregazione, ha deciso di approntare, ormai con consuetudine, dispositivi di sicurezza a garanzia dei numerosi giovani frequentatori, finalizzati anche al rispetto delle misure di distanziamento sociale".