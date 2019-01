Ruba auto nuova a Palermo e scambia le targhe, arrestato

Era da poco entrato in possesso di una nuova auto, oggetto di furto a Palermo, dello stesso modello della sua precedente, con l'intento di scambiare le targhe per evitare di essere scoperto, ma è subito incappato in un controllo. Accade a Casteltermini, nell'Agrigentino, dove i carabinieri hanno arrestato un 34enne con l'accusa di ricettazione.

L'uomo è stato fermato in una strada secondaria del centro cittadino dai militari che poco prima lo avevano sorpreso intento a smontare alcuni pezzi della vettura. Immediati sono scattati gli accertamenti che hanno permesso di scoprire alcune irregolarità sui documenti di circolazione. I carabinieri sono riusciti a risalire al vero proprietario dell'auto, che ne aveva denunciato il furto alcuni giorni prima a Palermo. A quel punto, sono subito scattate le manette ai polsi del 34enne, che è stato posto ai domiciliari. La vettura è stata sequestrata.