Incidente sulla rotonda di viale Lazio, sbatte contro il guardrail e si ribalta con l'auto

Sbanda, sbatte contro il muretto, poi finisce sul guardrail e si ribalta. Un incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri sulla rotonda di viale Michelangelo. Protagonista un 49enne, A.C., che si trovava al volante della sua Citroen C1. Sul posto la polizia municipale, le volanti di polizia e i sanitari del 118. Dopo le prime cure l’automobilista ha rifiutato di sottoporsi a ulteriori accertamenti in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava viaggiando nella carreggiata centrale di viale Regione, in direzione Trapani, quando ha imboccato l’uscita per la rotonda che porta in viale Michelangelo. In quel momento, forse a causa della pioggia e dell’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo dell’auto “coricandosi” sul fianco sinistro. Per l’Infortunistica che ha eseguito i rilievi non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Gallery