Termini Imerese, Rotary Club dona una sedia Job al lido Vetrana di Trabia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’opportunità in più per i meno fortunati, grazie alla donazione del Rotary Club di Termini Imerese, che con la donazione di una sedia Job al Lido Vetrana di Trabia, permetterà ai diversamente abili di poter accedere al mare senza problemi. A meno di 15 giorni dall’evento di beneficienza organizzato dal club service presieduto da Alessandro Battaglia, che ha visto la presenza del cabarettista siciliano Sasà Salvaggio con lo spettacolo “Accapputtai ca Lapa”, è stata effettuata la prima donazione in programma, una carrozzina Job da destinare al lido Vetrana di Trabia, che permetterà di poter fare il bagno anche a persone con problemi motori.

“Grazie agli sponsor della serata e ai tanti partecipanti, abbiamo portato a compimento il primo dei nostri obiettivi - ha commentato il presidente del Rotary Club Termini Imerese Alessandro Battaglia -. La carrozzina Job segna un importante passo avanti per la lotta alla disabilità e alle barriere. Quello che per ognuno di noi può sembrare una cosa semplice, come farsi il bagno a mare, per una persona con problemi di deambulazione diventa un ostacolo da superare. Questa sedia permetterà a tante persone con problemi motori di potersi fare il bagno a mare senza tante difficoltà. Siamo felici per la nostra comunità ed in tanti ieri ci hanno contattato per ringraziarci. E' qualcosa che nel nostro territorio mancava ed i sorrisi che regaleremo a tanti, ci ripagano del nostro impegno".

"Adesso -ha concluso Battaglia - ci concentreremo sull’acquisto dell’ecografo portatile, stiamo contattando varie aziende ed a breve porteremo a compimento il nostro secondo obiettivo". All’evento di consegna, condotto dal Presidente Alessandro Battaglia, ha partecipato il titolare del Lido Vetrana Luca Artese ed alcuni membri del Rotary Club Termini Imerese. L’attività rotariana del club di Termini Imerese non si ferma, anzi, anche nel mese di settembre continuerà ininterrottamente con numerosi eventi che si terranno nei weekend.

Gallery