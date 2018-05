Rotary, gemellaggio con Marsiglia: francesi organizzano viaggio a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'ambito del gemellaggio internazionale rotariano, stipulato nel dicembre 2016 tra il Rotary Club Palermo Mediterranea ed il Rotary Club Marseille Méditerranée, quest'ultimo sodalizio francese ha organizzato primo viaggio sociale a Palermo con visita al nostro club, dal 4 al 7 maggio.

Per gli oltre 30 amici francesi che arriveranno in città, il Rotary Club Palermo Mediterranea, presieduto dall'ingegnere Ottavio Rago, ha organizzato, visite e itinerari turistico-culturali, l'accoglienza "à la maison" in casa di alcuni "gemelli" palermitani, quale occasione di affiatamento e interrelazioni tra soci italiani e francesi, nonché una serata con riunione plenaria italo-francese in un noto hotel cittadino, dove verranno evidenziati i risultati delle attività comuni di oltre un anno di gemellaggio, e l'architetto Damien Fluchiare, presidente del club marsiliese presenterà proposte di futuri progetti da compier nell'ambito del gemellaggio internazionale. Saranno presenti all'incontro i soci di entrambi i club gemellati, evento al quale parteciperanno alcune autorità rotariane del 2110 distretto Rotary International di Sicilia e Malta ed il console onorario di Francia, Franco Salerno Cardillo".