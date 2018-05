"Diffamò due giornalisti": Rosario Crocetta condannato, risarcimento da 30 mila euro

Rosario Crocetta condannato per diffamazione. L'ex presidente della Regione nel 2012 dichiarò che i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, ex componenti dell'ufficio stampa regionale, avevano ottenuto l'incarico a seguito di raccomandazioni politiche e non dopo un concorso. Affermazioni ritenute lesive dal giudice Giulio Corsini. L'ex Governatore dovrà rosarcirli con 30 mila euro (15 mila a testa).

"Il dolore che un padre di famiglia può provare per essere stato messo in mezzo a una strada all'improvviso, alla soglia dei cinquant'anni, è incommensurabile ma diventa davvero insopportabile se, a quel brutale licenziamento, si accompagna l'accusa infamante di avere rubato lo stipendio - commenta Piero Nicastro - perché questo, di fatto, era il senso delle dichiarazioni rilasciate a giornali e tv dal signor Crocetta nei giorni in cui smantellava l'ufficio stampa della Regione siciliana".

L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione siciliana della stampa esprimono particolare soddisfazione per la sentenza a favore dei colleghi: "Il modus operandi di Crocetta lo abbiamo denunciato piú volte e quindi evitiamo altri commenti - scrivono in una nota Odg e Assostampa Siciliana - sarebbe troppo facile oggi infierire su di lui, le parole accorate del collega Piero Nicastro dicono tutto e rappresentano il nostro pensiero. Resta l'amarezza per quella stagione alla Regione iniziata nel peggiore dei modi, spazzando via dall'oggi al domani un ufficio stampa efficiente e lasciando al suo posto un vuoto incomprensibile".

"Ancora una volta - concludono il presidente Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale Assostampa Siciliana Roberto Ginex - ci appelliamo alla sensibilità del presidente Nello Musumeci affinché, come promesso in occasione del Congresso Assostampa di Enna dello scorso aprile, possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato unitario dei giornalisti per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa alla Regione e per aprire finalmente una nuova stagione di concorsi e per mettere finalmente regole chiare e certe nella giungla degli uffici stampa della pubblica amministrazione e della sanità in Sicilia".