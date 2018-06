Addio a Rosanna Pirajno, architetto in prima linea per la rinascita di Palermo

Architetto, docente universitario, ma soprattutto anima e volto di quella parte di Palermo sempre in prima linea per la cultura, per la valorizzazione dei tesori cittadini. Si è spenta, dopo una lunga malattia, Rosanna Pirajno. In passato ha ricoperto l'incarico di presidente dell'associazione Mezzocielo e di Salvare Palermo.

La notizia della sua morte ha sconvolto i tanti che la conoscevano e apprezzavano e che adesso la ricordano con un pensiero o una foto sulla sua pagina Facebbok. "Non sono riuscito a dare mai il tu e quindi mi rivolgo a lei con professoressa - scrive un ex alunno -. Lei la mia professoressa mancherà tanto a tutti. Una grande donna una grande professionista". E ancora "Mi dispiace tantissimo... Ciao cara Rosanna", "Tanti ricordi e un'infinita stima", "Ciaooo Rosanna‼ Cara amica di tante battaglie ambientali".

"Gentile e accogliente, curiosa e intelligente - la descrive un'amica -. Non dimentico nè il tuo sorriso nè la tua presenza sempre attenta. Mancherai a tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti".

"Rosanna Pirajno - ricorda il sindaco Leoluca Orlando - ha rappresentato una voce critica, ma allo stesso tempo propositiva per 'salvare Palermo'. Per salvarla dal degrado materiale, attraverso la cultura e la legalità, ha rappresentato con il suo impegno personale e con quello associativo un motore del cambiamento culturale di cui oggi siamo tutti protagonisti e testimoni. Unendoci al dolore della famiglia, rivolgiamo a Rosanna un affettuoso ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra comunità".