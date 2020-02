Donna muore al Giglio dopo intervento per un blocco intestinale, interviene la polizia

Poliziotti in ospedale per la morte di una donna ricoverata al Giglio e poi finita sotto i ferri. Una signora di 82 anni originaria di Aliminusa, Rosalia Bonetta, è deceduta domenica mattina in seguito a un intervento chirurgico che si sarebbe reso necessario a causa di un blocco intestinale. “Prima è arrivato un chirurgo dicendoci che era andato tutto bene. Qualche minuto dopo ne è arrivato un altro: ‘signori Bonetta, purtroppo non ce l'ha fatta’. Non ne abbiamo capito niente, ma adesso vogliamo sapere quando è morta mamma. Era arrivata la sua ora o qualcuno ha sbagliato?”.

Dopo un primo intervento delle volanti del commissariato di Cefalù i familiari hanno deciso che nei prossimi giorni sporgeranno anche una denuncia. Nel frattempo la Procura di Termini Imerese ha comunque disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia presso l’Istituto legale di Medicina legale del Policlinico. A ricostruire l’ultima settimana prima del decesso è una delle tre figlie dell’82enne. “La mamma - aggiunge a PalermoToday Giuseppina Imburgia - è entrata al pronto soccorso due domeniche fa. Aveva avuto qualche problema di stomaco. Abbiamo contattato la guardia medica, è venuta una dottoressa a casa e le ha fatto una puntura. Poi ci ha consigliato di portarla in ospedale”.

Una volta arrivata nell’area d’emergenza i medici hanno sottoposto la signora Bonetta a una Tac, eseguendo altri esami strumentali. “Il giorno successivo l’hanno ricoverata - prosegue la figlia nel racconto - e hanno provato una terapia per evitare l’intervento. Dopo qualche giorno è arrivata nella stanza di mia madre un’infermiera e ci ha detto: ‘Preparatela perché fra poco la operiamo’. Hanno programmato l’intervento per poi rinviarlo a causa di altre emergenze. Infine, nel pomeriggio, un medico ci ha detto che le avrebbero fatto una radiografia prima di accompagnarla in sala operatoria. E fino ad allora i parametri sarebbero stati buoni”.

Poi la tragedia. Qualcosa sarebbe andato storto ma non è chiaro se dentro o fuori la sala operatoria, se prima o dopo l’intervento chirurgico. “Siamo profondamente addolorati. Con la mamma - conclude la figlia - avevamo programmato di andare a Milano a fine marzo perché avrebbe voluto conoscere il suo pronipote. Non lo avevamo battezzato perché volevamo che lo vedesse anche lei. Mi aveva detto: ‘Aspettiamo che arrivi la primavera e ci sia più caldo. Purtroppo non ha avuto il tempo di vedere il piccolo…”.

La replica del Giglio

"La nostra vicinanza prima di tutto ai familiari della paziente deceduta. Stiamo ricostruendo - spiegano dall'ospedale di Cefalù - i passaggi che hanno coinvolto la signora sin dall’ingresso nella nostra struttura. C’è un'indagine in corso per cui non possiamo aggiungere altro. Confidiamo nell’operato dei nostri operatori sanitari così come nel lavoro degli inquirenti affinché si possano escludere eventuali responsabilità".