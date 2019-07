Rompe sedia in testa alla convivente e viene arrestato: "Non volevo farlo"

"Non volevo farlo, non volevo farlo". Così un palermitano di 53 anni ha urlato ai poliziotti dopo una violente lite con la propria compagna, rimasta a terra ferita gravemente. E' successo ieri sera a Bologna, poco dopo le 21, in via Jacopo di Paolo. Una discussione tra le mura domestiche degenerata oltremodo: il palermitano ha rotto una sedia in testa alla donna e alla fine è stato tratto in arresto.

Da quanto si apprende, ad allertare la polizia sono stati alcuni residenti, allarmati dalle urla di una donna. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un appartamento a soqquadro al cui interno vi era un uomo in stato confusionale, che riusciva solo a dire "non volevo farlo, non volevo farlo". In casa con lui c'era una donna, con una profonda ferita alla testa e varie ecchimosi sul corpo, segno di una violenta colluttazione.

Secondo le ricostruzioni dei poliziotti, la coppia aveva avuta una lite furibonda, durante la quale l'uomo - con all'attivo già precedenti per maltrattamenti - avrebbe colpito ripetutamente e violentemente la compagna con una sedia. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata all'ospedale Maggiore, dove ora si trova ricoverata per una presunta emorragia e versamento cranico.