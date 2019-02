Rompe il naso della moglie a pugni: arrestato dai carabinieri

Rompe il naso della moglie e viene arrestato dai carabinieri. Un palermitano di 48 anni è finito in manette nel Bolognese. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Setto nasale fratturato e varie ecchimosi sul corpo, con una prognosi di 21 giorni: queste le conseguenze delle botte rimediate dalla moglie, una donna di 46 anni. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione del piccolo comune di Baricella, dove la coppia vive, alle porte di Bologna.

E' stata la stessa donna a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Il palermitana l'avrebbe picchiata al culmine di una lite, scoppiata per motivi imprecisati. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine e non era la prima volta che alzava le mani sulla moglie. Anche i vicini di casa hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. All'arrivo dei militari la donna aveva segni evidenti di violenza anche sul viso.