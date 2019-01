Romagnolo, danni a binario del tram: si indaga sulle cause

Uno dei binari nella linea 1 del tram è stato trovato danneggiato. E’ successo nella zona di Romagnolo, all'altezza dell’incrocio tra via Portella della Ginestra e via Armando Diaz, nel primo pomeriggio di ieri. Non ci sono feriti.

Indagini sono in corso per stabilire le cause. Dopo il danno bisognerà verificare se il servizio tram in zona subirà uno stop. Al momento non è chiaro se si tratta di un atto vandalico, se sia opera di un sabotatore o se il binario si sia danneggiato con l’usura.

Di fatto, però, la linea 1 è da tempo nel mirino. Una settimana fa, proprio nella zona, alcuni teppisti avevano lanciato una pioggia di sassi contro il tram. Un episodio non nuovo. I convogli danneggiati sono rimasti fermi per otto giorni con danni per oltre 30 mila euro.