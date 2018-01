Rocco Chinnici rivive su Rai 1, la figlia: "Questo film ha realizzato il mio desiderio"

Un omaggio a chi ha dato la sua vita per combattere la mafia, ma anche uno straordinario esempio per la memoria collettiva. E' tratto dal libro di Caterina Chinnici, "E' così lieve il tuo bacio sulla fronte", il film su Rocco Chinnici diretto da Michele Soavi, in onda su Rai1 il 23 gennaio.

Il magistrato ucciso dalla mafia nel 1983 è interpretato da Sergio Castellitto, mentre Caterina, che nella fiction vediamo avviarsi alla carriera di magistrato accanto al padre, è interpretata da Cristiana Dell'Anna.

Il racconto di un rapporto esclusivo tra un padre e una figlia che insieme conducono una doppia battaglia quotidiana, quella professionale in nome della legalità e della giustizia, e un'altra, non meno complessa, sul versante privato, dove entrambi cercano di mantenere la normalità di una famiglia la cui vita di fatto è stravolta e limitata da un pericolo incombente. Chinnici operava in una Palermo in cui era ancora difficile pronunciare la parola mafia, ma capì i legami tra la criminalità, l'imprenditoria e la politica, ed ebbe l'intuizione di creare il pool antimafia.

"Il dolore della sua morte ti accompagna sempre - ha spiegato la figlia, Caterina Chinnici, alla presentazione del film in Rai - ma diventa una forza nel voler ricordare il suo impegno e quello che ha fatto per il Paese. Questo film ha realizzato il mio desiderio e il mio bisogno di farlo rivivere ancora una volta".

Ha accolto con entusiasmo questo ruolo Sergio Castellitto, che ha sottolineato proprio la capacità di Chinnici di "tenere assieme il ruolo di magistrato, padre, amico" e ha ricordato che "aveva una straordinaria apertura verso i giovani, che sono i cittadini a cui si consegna il Paese, e che hanno bisogno di strumenti per capire".