Roccapalumba chiama a raccolta gli artisti per realizzare un monumento dedicato al ficodindia

L’Opuntia Ficus-indica Fest di Roccapalumba, il festival dedicato al frutto più particolare e rappresentativo della Sicilia, il ficodindia, è un evento segnato sui calendari di moltissimi siciliani. Il terzo fine settimana di ottobre, ogni anno, Roccapalumba si colora di sicilianità e divertimento, celebrando questo frutto succoso, colorato, ricco di proprietà. Quest’anno, per celebrare la ventesima edizione del festival, l’amministrazione comunale ha bandito un concorso di idee, aperto a tutti, per regalare all’Opuntia Ficus-indica Fest un’opera d’arte che sia simbolo non solo del festival, ma della comunità stessa e della sua dedizione per la coltivazione del frutto.

Il bando prevede l’ideazione, la progettazione e la successiva realizzazione di un monumento permanente, dedicato al Ficodindia, che rappresenterà Roccapalumba in modo continuativo nel tempo e che sarà elemento di valorizzazione del contesto urbano, in particolare della Piazza. Il monumento dovrà avere dimensioni non inferiori a 1.5 metri di larghezza e 2.5 di altezza. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti, in forma individuale o collettiva, che dovranno presentare una proposta progettuale comprendente la proposta artistica del monumento, lasciata alla libera espressione dell’artista, entro e non oltre il 29 agosto 2019. L’opera prescelta, selezionata da un’apposita commissione, in funzione della qualità ed originalità artistica, della realizzazione tecnica, della coerenza e della integrazione con l’ambiente, della durevolezza e della facilità della manutenzione e della congruità economica, riceverà un premio dal valore di euro 3000 euro. Per maggiori informazioni consultare il bando, disponibile al sito www.comune.roccapalumba.pa.it, oppure rivolgersi all’Ufficio Turistico al numero 0918215953.