Da Monreale a Palermo per liberarsi dei rifiuti ma arrivano i vigili in borghese: 31 multe

Attendono di essere formalmente fuori dal proprio comune e arrivare a Palermo per gettare i rifiuti, ma per loro sfortuna i vigili in borghese li bloccano e multano. Trentuno "pendolari della munnizza" sono stati sanzionati dalla polizia municipale nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto all’abbandono incondizionato dei rifiuti provenienti dagli altri comuni. Gli agenti erano appostati alla Rocca, all’uscita dal comune di Monreale.

Ogni trasgressore dovrà pagare 166,67 euro. L’operazione è stata condotta dagli agenti del nucleo Tutela decoro e vivibilità urbana in abiti civili e con auto civetta. "Il fenomeno della migrazione dei rifiuti da quest'ultimo come da altri comuni limitrofi - dicono - si è intensificata a dismisura da quanto anche in quei territori è stato attivato il sistema della raccolta differenziata; sono centinaia i pendolari che ogni mattina abbandonano illecitamente i propri rifiuti all'ingresso nel territorio di Palermo".