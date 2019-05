Rocca di Cefalù, ripartono i lavori: erano fermi da 4 anni

Fermi da circa quattro anni, adesso i lavori per completare la messa in sicurezza della Rocca di Cefalù stanno per ripartire. Si tratta del secondo stralcio del progetto generale che consentirà di mettere al riparo le abitazioni sottostanti, ma anche la Cattedrale della cittadina costiera del Palermitano, dal pericolo di caduta massi.

L'intervento sarà eseguito dall'impresa veneta Ati Gheller alla quale l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, lo ha affidato per un importo di oltre ottocentomila euro. Si tratta, in particolare, dei fronti rocciosi di nord-ovest della Rocca cefaludese che sovrastano l’abitato e che sono caratterizzati, a causa della loro natura calcarea, da un'accentuata condizione di instabilità: in passato diversi crolli di blocchi, più o meno consistenti, hanno messo a rischio la pubblica incolumità. Dovranno essere realizzate barriere paramassi e pannelli di funi. E' previsto, inoltre, il disgaggio delle porzioni di roccia già in fase di distacco e il consolidamento di tutte quelle altre che manifestano un precario equilibrio.