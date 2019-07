La Kalsa affoga nell’immondizia, scatta la rivolta: residenti bloccano la strada con i rifiuti

La Kalsa affoga tra i rifiuti e scatta la rivolta dei residenti. Un gruppo di abitanti dello storico quartiere palermitano ha bloccato l’incrocio tra via IV Aprile e via degli Scopari piazzando in mezzo alla strada sacchetti d’immondizia, pezzi di mobili e altro ancora. Una situazione d’emergenza condizionata dai problemi registrati nelle ultime settimane nella discarica di Bellolampo che ha spinto la Regione a emanare un decreto per autorizzare il trasferimento dei rifiuti di Palermo nelle discariche di Lentini, Catania e Siculiana.

"La situazione in città è intollerabile. Questi atti di protesta - spiega Igor Gelarda (in foto), consigliere comunale della Lega - non possono essere giustificati, ma comprendo la disperazione in cui vivono i cittadini. Questo è il vergognoso biglietto da visita per i turisti che attraversano il percorso Unesco e le zone limitrofe. Degno di Orlando. Il sindaco si limita a occuparsi dell’immigrazione e a criticare Matteo Salvini per evitare che venga focalizzata l’attenzione sul suo fallimento amministrativo".

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i cumuli rifiuti dati alle fiamme da Brancaccio a Tommaso Natale. Tutte le squadre del comando provinciale sono state impegnate nella notte in in piazza Bandi, via Conte Federico e via Giuseppe Pianell (Brancaccio), in via Carlo Collodi e via Olindo Guerrini (Tommaso Natale), via Piano Gallo (Mondello) e via Comiso (Borgo Nuovo). Altri interventi sono stati registrati in provincia per l’incendio di sterpaglie a Terrasini, San Giuseppe Jato, Balestrate e Camporeale.

