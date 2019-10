Riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti, al via la 60esima edizione 

Domani, giovedì 24 ottobre, alle 14, nell'Aula Magna “V. Li Donni” del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche – dSEAS (Edificio 13 – Campus Viale delle Scienze) prenderà il via la 60esima Riunione scientifica annuale (Rsa) della Società italiana degli economisti (Sie) sul tema “Economie, Idee e Politiche: 60 anni di Riunioni Scientifiche della Società Italiana degli Economisti”.

Gli incontri inizieranno con una lecture di Maurice Obstfeld dell’Università di California, Berkeley sul tema “Globalizzazione e nazionalismi: retrospettiva e prospettive”, nel corso della sessione plenaria inaugurale presieduta dal prorettore vicario di UniPa, prof. Fabio Mazzola, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, e del sindaco Leoluca Orlando. Al termine della giornata inaugurale, è previsto inoltre un welcome speech a cura del rettore di UniPa, Fabrizio Micari, nel Complesso monumentale dello Steri.

Si tratta di un importante evento che torna a Palermo dopo oltre mezzo secolo e che coinvolge numerose associazioni scientifiche di analisi e studi economici del Paese con la partecipazione di docenti e ricercatori delle diverse discipline economiche che operano nelle Università o le più rilevanti istituzioni italiane nel campo dell'economia e della finanza.

L'edizione di quest’anno si propone di mettere in evidenza come, e sino a che punto, le riflessioni teoriche in economia si siano interfacciate negli ultimi decenni con i più importanti eventi e le più significative decisioni di policy nei mercati e nei sistemi economici. Altre sessioni plenarie si concentrano, in particolare, sulle sfide della sostenibilità per lo sviluppo economico e su altre questioni al centro del dibattito corrente, quali l'indipendenza delle Banche Centrali, i rapporti tra concorrenza ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici, gli effetti locali e globali delle migrazioni.

Specifiche sessioni saranno dedicate all’analisi delle criticità e delle sfide attuali legate al processo di integrazione e all’utilizzo dei Fondi Europei (FESR, FSE, FEASR), anche in Sicilia. Il congresso proseguirà fino a sabato 26 ottobre con un ricco programma di interventi e la partecipazione di più di 400 delegati in oltre 80 sessioni tematiche ospitate nelle aule dell'Edificio 13 e del Complesso polididattico (Edificio 19) del Campus Universitario di viale delle Scienze.