Incubo finito per i familiari di Mario Gambino, il 48enne è tornato a casa: "Sta bene"

Incubo finito per i familiari di Mario Gambino. Dopo giorni d’angoscia ha fatto ritorno a casa il 48enne che si era allontanato dalla sua abitazione a Borgo Nuovo senza fornire alcuna spiegazione. Ancora da chiarire cosa lo abbia spinto a sparire nel nulla per tutto questo tempo. “Ci ha spiegato che voleva fare un pellegrinaggio, per fortuna non gli è successo nulla”, spiega a PalermoToday una nipote.

Gambino aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 25 febbraio, nel pomeriggio. Dopo le prime ricerche è stato rintracciato dai carabinieri di Torretta nel territorio di Carini, dove vagava in stato confusionale. Da lì è stato portato in ospedale a Villa Sofia, da cui si è allontanato nuovamente intorno alle 2 del mattino successivo. E come se non bastasse il suo cellulare risultava spento.

Del caso si è occupata anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” cui sono seguiti diversi appelli su social e quotidiani. Nessuno però aveva visto il 48enne né a Borgo Nuovo né a Carini. Oggi la notizia tanto attesa dalla famiglia che ha potuto riabbracciare il 48enne e tirare un sospiro di sollievo. “E’ tornato a casa sulle sue gambe e sta bene”, conclude la nipote.