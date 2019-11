Guardia costiera, donna scomparsa da Misilmeri ritrovata al porto di San Nicola l’Arena

Ritrovata dalla Guardia costiera al porto di San Nicola una donna scomparsa ieri da Misilmeri. Le ricerche, condotte sia per mare che a terra, si sono concluse con un lieto fine.

La sessantenne, riferisce la Guardia costiera, si sarebbe allontanata da casa "con intenti suicidi". Ieri sera la sua auto è stata avvistata dalla pattuglia della Guardia Costiera di Porticello nel porto di San Nicola l’Arena: la donna era sul sedile posteriore in stato confusionale. I militari hanno allertato il 118 per il primo soccorso sanitario e contestualmente hanno chiesto il supporto della stazione dei carabinieri di Trabia per avvisare i familiari del ritrovamento. Quest'ultimi si sono subito precipitati sul luogo.

Il comandante della Guardia Costiera di Porticello "nell’evidenziare l’efficace sinergia che ha permesso di concludere in tempi celeri e nel migliore dei modi una ricerca complessa per vastità ed eterogeneità dell’area", ha ringraziato tutti gli intervenuti nelle attività di ricerca "per la professionalità e l’alto senso del dovere che ha contraddistinto il loro operato".