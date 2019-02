Dipendente Amat vede sfrecciare una bici del bike sharing rubata e avvisa la polizia

Se l’è visto sfrecciare davanti con la sua bici rossa fiammante nella zona di piazza Magione ma ha riconosciuto la sella, il manubrio e il cestino portaoggetti: era uno dei mezzi a due ruote del bike sharing riverniciata. Quindi ha subito chiamato la polizia per fornire una descrizione dell’uomo, consentendo a una volante di intervenire e bloccarlo in via Santa Teresa, vicino allo Spasimo.

A lanciare l’allarme è stato un dipendente dell’Amat, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico e i mezzi condivisi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti si trattava di una bici che era stata rubata dagli stalli di via Archirafi, a pochi passi da via Lincoln. Come accaduto a ottobre scorso quando qualcuno ha rotto i supporti e rubato otto bici, alcune delle quali ritrovate.

L’uomo che si trovava a bordo della bici è stata accompagnata in Questura per accertamenti ed è stato denunciato per ricettazione. Gli investigatori dovranno inoltre chiarire se sia stato lui a rubare e modificare la bici, smontando anche il parafango posteriore, o se l’abbia acquistata da qualcuno senza preoccuparsi della sua provenienza.

