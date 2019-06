Misilmeri, 25 carcasse di tonno abbandonate sulla riva del fiume

Venticinque grossi esemplari di tonno trovati sulla riva del fiume. Lo strano ritrovamento è stato fatto a Misilmeri, lungo le sponde dell'Eleuterio, dopo una telefonata anomina giunta alle forze dell'ordine. Qualcuno probabilmente si è liberato del grosso quantitativo di pesce abbandonandolo in mezzo alla natura. Su disposizione dell'autorità giudiziaria i pesci sono stati sequestrati.

In poco tempo, dalle 10 in poi, la strada è stata affollata dagli agenti della polizia municipale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dalla Forestale e dal personale dell'Asp. Sul posto è intervenuta una ditta privata con una piccola gru, utilizzata per prelevare le carcasse dei tonni, portarle sul piano stradale e caricarle su un furgone per il trasporto in un deposito.

Una volta recuperato tutto, e ripulita la strada dalle macchie di sangue, toccherà agli investigatori chiarire la provenienza di quelle 3 tonnellate circa di tonno. Potrebbe trattarsi di una partita di merce pescata illegalmente che il responsabile non sarebbe riuscito a piazzare sul mercato proprio per la mancanza di documentazione valida.

