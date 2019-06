Macabra scoperta a Caccamo, trovate ossa in un terreno vicino alla diga Rosamarina

Macabro ritrovamento nella zona di Caccamo. Alcuni contadini hanno rinvenuto alcune ossa, presumibilmente umane, in un terreno che si trova lungo la strada che collega a Trabia a Ventimiglia di Sicilia, al chilometro 17 della strada provinciale 6. Sul posto i i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Termini Imerese e il procuratore Eugenio Faletra.

Dopo il rinvenimento i contadini hanno lanciato l’allarme al 112 e chiesto l’intervento delle pattuglie nella zona della diga Rosamarina. L’area in cui stanno scavando i vigili del fuoco è la stessa in cui sarebbe scomparso il 42enne Santo Alario, che a febbraio del 2018 aveva raggiunto proprio quella zona in compagnia di Giovanni Guzzardo. Poi di entrambi si sono perse le tracce.

Il cadavere di Alario non è stato mai trovato così come l’eventuale arma del delitto, ma per la Procura di Termini non ci sarebbero dubbi: Alario è stato ucciso. I due si erano allontanati da Capaci a bordo di un’auto, come testimoniato dagli ultimi videomessaggi inviati dal 42enne alla fidanzata, senza farvi per diversi giorni.

La macchina era stata trovata non lontano dalla diga Rosamarina. Dopo tre mesi Guzzardo è stato ritrovato in un casolare nelle campagne di Montemaggiore Belsito, mentre di Alario non si hanno avuto più notizie. Il 47enne è adesso sotto processo con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Lungo la strada provinciale 6, ormai da ore, i militari stanno raccogliendo elementi in attesa di nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria. Al momento non ci sono elementi tali per collegare il ritrovamento dei resti con la scomparsa di Alario ma qualche risposta potrà arrivare dall’analisi del dna e dagli altri accertamenti biologici che disporrà la Procura di Termini.