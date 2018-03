Radio Capo.Net, ritorna "rotocalco militare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna dopo sei anni di assenza, il bollettino informativo dei cittadini con le stellette "Rotocalco Militare . Rotocalco Militare andrà in onda su Radio Capo .Net e si può ascoltare nel portale www.radiocapo.net Il vecchio "Rotocalco Militare" andato in onda su TeleRegina (SKY CH.830 - Viva l'Italia channel", dal 2008 al 2012 si occupava in maniera specifica del comparto Difesa e Sicurezza e che portando al centro del dibattito politico le difese dei gradi minori ma senza trascurare anche gli altri ruoli, dei precari, della truppa, di tutti quelli che rischiavano di essere eliminati dai tagli imposti alla difesa. La precedente rubrica, d'altra parte, era ben articolata, condotto da Girolamo Foti e consisteva in una lettura attenta e dettagliata delle news della settimana e poi, di tanto in tanto intervenivano telefonicamente giornalisti, politici in ambito nazionale , alti rappresentanti delle istituzioni, la rubrica di Foti arrivò a raggiungere circa 100 mila telespettatori, adesso Girolamo Foti ci riprova ripartendo dalla web - radio. Per ascoltare la rubrica di Rotocalco Militare visita il nostro blog www.radiocapo.net