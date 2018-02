Ufficio per le pensioni dei marittimi sguarnito, replica l'Inps: "Ci lavorano 20 funzionari"

Impiegato che si occupa anche delle pensioni dei marittimi trasferito e non rimpiazzato all'Inps? "La circostanza denunciata è destituita di ogni fondamento, l'ufficio a oggi conta sulla regolare presenza di circa venti funzionari". Lo afferma il direttore provinciale dell'Inps, che dopo tre giorni replica all'Orsa. Che a PalermoToday aveva annunciato una diffida e la richiesta di accesso agli atti: "Ritardi inammissibili, da sei mesi c'è gente che aspetta il primo assegno. Siamo pronti a manifestare", aveva tuonato Giuseppe Prestigiacomo, segretario confederale del sindacato.

"Al fine di tranquillizzare gli utenti interessati - afferma invece il direttore provinciale Inps Fabrizio Innaimi - ma anche allo scopo di offrire un’informazione più corretta, preciso che per quanto ovvio la direzione ha già messo in atto ogni possibile azione volta ad assicurare la più celere definizione delle 29 domande non ancora lavorate, alcune delle quali hanno decorrenza 1° febbraio 2018. Esprimo, infine, il più sentito rammarico per l’affrettato giudizio inopinatamente espresso dal rappresentante del sindacato, nei confronti della nostra direzione provinciale. Si tratta, come i nostri utenti ben sanno, di una valutazione ingenerosa e certamente arbitraria, che non tiene conto del quotidiano impegno messo in campo da tutto il nostro personale, per assicurare a cittadini ed aziende, prestazioni e servizi sempre più numerosi e rilevanti. Pare fondamentale comunicare - conclude Innaimi - che la direzione provinciale di Palermo nell’anno 2017 ha definito ben 15.700 domande di pensione, l’84% delle quali, entro 30 giorni dalla presentazione".